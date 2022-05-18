Президент Украины Зеленский боится расправы над собой со стороны националистического батальона «Азов» (запрещен в России) и поэтому тормозит переговорный процесс с Россией, уверен итальянский журналист Лучо Караччоло. Он пояснил, что нацбатовцы имеют огромное влияние на киевский режим.

Караччоло считает, что Зеленский всеми силами старается задобрить неонацистов, на полном серьезе опасаясь их угроз. Именно поэтому на предложение премьер-министра Италии Марио Драги вернуться к переговорному процессу с Россией украинский лидер ответил отказом.

Необходимость переговорного процесса видит не только Драги, но и лидеры других государств Европы. Они указывают на нее Зеленскому, однако тот упрямо отказывается от возвращения к дипломатическим методам прекращения конфликта. Происходит это именно из-за давления «Азова», с которым у президента Украины и без того не очень хорошие отношения.