Турция не собирается отказываться от России, несмотря на мощное давление со стороны Североатлантического альянса. Она преследует собственные экономические цели, поэтому не будет присоединяться к западным санкциям, уверен эксперт американского издания The National Interest Роберт Эллис.

В своей публикации он объяснил, что Турция рассчитывает на огромный поток туристов из России в этом году, который принесет гостиничному бизнесу крупные прибыли. Кроме того, Анкара реализует вместе с РФ проект строительства атомной электростанции «Аккую». В круг ее интересов входят также торговля и газовые поставки из РФ.

По словам Эллиса, Турции совершенно невыгодно присоединяться к НАТО и «раскачивать лодку». Она преследует свои интересы и не намерена жертвовать ними ради санкционной политики Запада.