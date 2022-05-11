Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Турция не собирается отказываться от России, несмотря на мощное давление со стороны Североатлантического альянса. Она преследует собственные экономические цели, поэтому не будет присоединяться к западным санкциям, уверен эксперт американского издания The National Interest Роберт Эллис.

В своей публикации он объяснил, что Турция рассчитывает на огромный поток туристов из России в этом году, который принесет гостиничному бизнесу крупные прибыли. Кроме того, Анкара реализует вместе с РФ проект строительства атомной электростанции «Аккую». В круг ее интересов входят также торговля и газовые поставки из РФ.

По словам Эллиса, Турции совершенно невыгодно присоединяться к НАТО и «раскачивать лодку». Она преследует свои интересы и не намерена жертвовать ними ради санкционной политики Запада.

Вам может понравиться

“ИноСМИ”: Боится ли Россия шведских ракетных комплексов Patriot PAC-3

Министерство обороны Швеции заявило, что теперь на вооружении страны имеются американские ракетные комплексы Patriot PAC-3, полученные еще в прошлом году. Они включают в себя пусковые установки для боезарядов двух типов,

ВС РФ ракетным ударом уничтожили отель Grande Pettine в Одессе с иностранными боевиками

Ракетный удар ВС РФ позволил уничтожить один из отелей Одессы, в котором была обустроена база иностранных наемников. Предполагается, что для атаки использовался боезаряд «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион», вес боевой

В Германии раскритиковали возможное нефтяное эмбарго в отношении России

Запрет на импорт из России энергоносителей может стать фатальным для экономики всей Европы. Такое мнение высказал премьер-министр Саксонии (входит в состав Германии) Михаэль Кречмер. В начале мая Еврокомиссия анонсировала новый
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 мая – переменная облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 11 мая – пасмурно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 мая – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 11 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Подольск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 11 мая – небольшой дождь, до 12 °C |