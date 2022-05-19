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Соединенные Штаты и лично генсек НАТО Йенс Столтенберг обещали Финляндии и Швеции, что с их вступлением в Альянс никаких проблем не возникнет. Однако этой точки зрения придерживаются не все страны блока. Помимо Турции, которая выдвинула целый список требований для одобрения заявки скандинавских государств, заблокировать ее готовы и некоторые восточноевропейские страны, передает РИА Новости.

Так, хорватский лидер Зоран Миланович заявил, что наложит на вступление Швеции и Финляндии в Альянс вето на саммите в июне. В качестве причин он назвал нежелание участвовать в наращивании конфронтации с Россией, а также закон о выборах в Боснии и Герцеговине. По словам Милановича, данная законодательная норма, принятая под давлением США и Британии, не обеспечивает хорватов, живущих в этой стране, должным количество прав.

У Турции претензий гораздо больше. К ним относятся и санкции за покупку С-400, и поддержка курдов, с которыми связана большая часть требований к Швеции. Кроме того, некоторые эксперты считают, что Анкара не прочь в обмен на одобрение скандинавских заявок войти в состав ЕС.

Помимо Хорватии и Турции, больше никто открыто не высказывался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Однако такие страны, как Болгария и Греция считают данный шаг усилением противостояния с РФ и выступают против него.

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