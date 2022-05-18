читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Следом за Швецией и Финляндией о сближении с Североатлантическим альянсом задумалась и Швейцария, которая с 1815 года соблюдает нейтралитет. Минобороны страны получило поручение рассмотреть все возможные варианты укрепления обороноспособности государства, одним из которых является активизация отношений с НАТО.

Социологические опросы, проводимые в стране, показывают, что более половины жителей страны готовы поддержать сближение с Североатлантическим альянсом. За вступление в НАТО выступает чуть более 30 процентов граждан.

Агентство Reuters пишет, что активизация отношений с блоком станет для Швейцарии отходом от многолетнего нейтралитета. Берн всегда оказывался мирным посредником между различными воюющими сторонами, однако после сближения с НАТО он больше не сможет претендовать на эту роль.

Политолог Марат Баширов прокомментировал высказывания о возможном сближении НАТО и Швейцарии. Он отметил, что страна интересует Соединенные Штаты, играющие первую скрипку в Альянсе лишь с экономической стороны. Поэтому если Берн пойдет на поводу у Вашингтона, то вполне сможет утратить не только нейтралитет, но и независимость.

Вам может понравиться

“Коммерсантъ”: российскую сеть Reebok купил турецкий холдинг

Более 100 торговых точек Reebok в России перешли под контроль нового владельца – турецкого холдинга FLO Retailing. Об этом пишет издание “Коммерсантъ”, ссылаясь на свои источники. До этого Reebok владела

СРОЧНО: Боевики “Азова” начали сдаваться в Мариуполе

Боевики националистического полка «Азов» (запрещен в России), которые скрывались на металлургическом комбинате «Азовсталь», приняли решение сложить оружие. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что утром в понедельник из подземелий завода

Спикер Госдумы Володин рассказал, чем закончится для Европы поддержка антироссийских санкций

Очередной пакет антироссийских санкций ничем хорошим для Евросоюза не закончится. Поддержка политики США только провоцирует рост цен имени главы Белого дома Джо Байдена. Такое мнение высказал спикер Государственной Думы Вячеслав
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 мая – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 18 мая – переменная облачность, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 мая – переменная облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 мая – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 18 мая – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 18 мая – ясно, до 13 °C | Армавир: погода, 18 мая – пасмурно, до 20 °C |