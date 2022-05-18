Следом за Швецией и Финляндией о сближении с Североатлантическим альянсом задумалась и Швейцария, которая с 1815 года соблюдает нейтралитет. Минобороны страны получило поручение рассмотреть все возможные варианты укрепления обороноспособности государства, одним из которых является активизация отношений с НАТО.

Социологические опросы, проводимые в стране, показывают, что более половины жителей страны готовы поддержать сближение с Североатлантическим альянсом. За вступление в НАТО выступает чуть более 30 процентов граждан.

Агентство Reuters пишет, что активизация отношений с блоком станет для Швейцарии отходом от многолетнего нейтралитета. Берн всегда оказывался мирным посредником между различными воюющими сторонами, однако после сближения с НАТО он больше не сможет претендовать на эту роль.

Политолог Марат Баширов прокомментировал высказывания о возможном сближении НАТО и Швейцарии. Он отметил, что страна интересует Соединенные Штаты, играющие первую скрипку в Альянсе лишь с экономической стороны. Поэтому если Берн пойдет на поводу у Вашингтона, то вполне сможет утратить не только нейтралитет, но и независимость.