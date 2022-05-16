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Рост цен в США, который президент Джо Байден ранее называл временным, всё больше походит на постоянный. Лидер Соединённых Штатов уже 300 дней не может справиться с инфляцией в стране. Об этом пишет издание Newsweek.

Инфляция в июле 2021 года в США достигла рекордного показателя с 2008 года: 5,4%. Тогда же президент Байден в своей речи заявил, что рост цен долго не продлится, это временное явление.

Однако уже в марте 2022 года уровень инфляции в США поднялся до 8,5% – а это уже уровень 1981 года. Таким образом, обещания президента оказались пустыми словами и “войну с инфляцией” Байден пока проигрывает, делает вывод издание.

Власти США со своей стороны объясняют невозможность остановить рост цен внешними обстоятельствами: продолжающейся пандемией коронавируса, которая замедляет развитие экономики, а также сложившейся в Европе геополитической ситуацией и, в частности, “действиями президента Владимира Путина на Украине”.

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