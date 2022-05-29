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Лисичанск и Северодонецк практически полностью опустели, все мирное население покинуло эти города. Поэтому у боевиков ВСУ возникнут серьезные проблемы – они не смогут спрятаться за спины жителей городов, как сделали это в Мариуполе, уверен журналист немецкого издания Bild.

В своей публикации, перевод которой представлен «Военным обозрением», автор отметил, что в Северодонецке и Лисичанске, где имеются обширные промзоны, вполне может повториться та же ситуация, что и в Мариуполе. Вот только там украинские военные использовали в качестве живого щита гражданское население.

В Лисичанске сейчас из 100 тысяч жителей остались единицы, поэтому прикрыться ними боевикам ВСУ не удастся. Поэтому единственным сходством между этим городом, Северодонецком и Мариуполем станет массовая сдача националистов в плен.

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