Россия продолжает полностью контролировать ход боевых действий на востоке Украины, поэтому Киеву не стоит расслабляться, уверен экс-советник Ангелы Меркель Эрих Вад. Немецкий генерал пояснил, что у РФ имеется превосходство не только на земле, но и в воздухе, что является сегодня одним из главных условий успешных боевых действий.

Вад пояснил, что Киев добился каких-то мелких успехов и уже считает, что может военным путем отвоевать неподконтрольные ему территории Донбасса. Однако это серьезная ошибка и недооценка российских войск.

Что бы не думал Киев, на востоке ситуацию контролирует только Россия. Она намерена продолжать спецоперацию до достижения всех поставленных целей, поэтому можно не сомневаться, что Донбасс будет полностью освобожден от националистических сил.