Немецкие археологи из Управления по охране памятников Баварии провели раскопки в городе Нердлинген. Ими была обнаружена скорлупа яйца, которое относится к IV веку до нашей эры.

Скорлупа была найден в яме с отходами. Руководитель исследования Иоганн Тольксдорф рассказал, что процедура исследования показала возраст скорлупы более 2500 лет. Ученые предполагают, что яйцо было именно съедено, а не использовано по-другому.

Археологи говорят о том, что эта находка может быть самым древним подтверждением употребления в пищу яиц к северу от Альп.

Эксперты отмечают, что результаты генетических исследований современных кур показывают, что у этих птиц есть общий предок, который произошел из Юго-Восточной Азии. Все это свидетельствует о том, что курица была одомашнена там намного раньше, чем в Европе.