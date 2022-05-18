У некоторых категорий российских граждан появилась новая возможность получить выплату от государства. Речь идет о сумме в размере 16 000 рублей, которая может поступить уже 18 мая 2022 года.

На получение выплаты могут рассчитывать только некоторые категории россиян. Выплата является ежегодной, но ее размер может меняться в зависимости от региона.

Право на выплату получают граждане, которые регулярно сдают кровь на станции переливания. Те, кто определенное количество раз в жизни сдал кровь, получает значок почетного донора. Именно эта категория населения может получить пособие.

Важно обратить внимание, что денежные средства не перечисляются автоматически. Для оформления выплаты гражданину нужно обратиться в территориальное отделение социальной защиты населения, предоставить все необходимые документы и написать заявление.