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Боевые самолеты ВВС Израиля, которые атаковали цели на территории Сирии, сами попали под удар. Он был нанесен ракетами с неидентифицированной подводной лодки, находящейся в акватории Средиземного моря, пишет портал Avia.Pro.

Авторы ссылаются на издание Zap Press, предположившее, что субмарина принадлежит российскому флоту. Отмечается, что Тель-Авив пытается разузнать, является ли удар по истребителям сигналом к ограничению свободы использования авиации ВВС Израиля над сирийской территорией.

Официальной информации по поводу данного инцидента нет, поэтому точно утверждать, чья именно субмарина атаковала израильские самолеты, не представляется возможным. Издание Israel Hayom указывает, что в Средиземном море не так много подлодок с комплексом ПВО на борту, способном наносить удары по истребителям. Но все это только догадки и намеки, не подтвержденные доказательствами.

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