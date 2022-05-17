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Военный эксперт Евгений Норин в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что битву за Мариуполь и потенциальное окружение боевиков ВСУ в Славянске и Краматорске не стоит сравнивать со Сталинградом и Курской дугой.

По его словам, общие между ними только слова «битва» и «дуга». Но чтобы добиться окончательного успеха, еще придется приложить значительные усилия. Ведь до окружения Краматорска и Славянска еще довольно далеко.

Аналитик отметил, что ВС РФ придется ввести в бой резервные силы, чтобы «срезать выступ» на Донбасской дуге и перейти к окружению. Только после этого можно будет говорить о настоящем переломе в боевых действиях. Пока же делить шкуру не убитого медведя не стоит, так как в Краматорске и Славянске находятся мощные силы боевиков ВСУ, которые 8 лет превращали эти города в крепости.

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