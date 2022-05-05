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Телеканал NBC заявил, что с начала пандемии коронавирусной инфекции от последствий ковида (болезни, которую коронавирус вызывает) скончалось уже больше 1 миллиона человек в США. Такие данные журналисты получили с помощью собственных подсчётов, но как именно они производились в NBC не уточняли.

Между тем официальная статистика по смертности от ковида в США пока меньше. Впрочем, она незначительно отличается от тех цифр, которые привели журналисты.

В частности, Университет Джонса Хопкинса, который пользуется официальными источниками для получения сведений о заразившихся, вылечившихся и погибших сообщает, что жертвам инфекции на 4 мая стали 996,3 тысячи человек в США, а Центр по контролю и профилактике заболеваний Соединённых Штатов на ту же дату приводит данные о 993,3 тысячах смертей американцев.

По официальным данным в США ежедневно от ковида умирают 325 человек. Для сравнения в России по официальным данным с начала пандемии коронавируса (весна 2020 года) скончались от последствий ковида 376,4 тысячи человек.

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