Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округ и Магаданская область отнесены к регионам, в которых быстрее всего растут заработные платы. А в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках темпы роста оказались самыми низкими. Такое исследование провело агентство РИА Новости.

В 2021 году зарплата в России выросла на 10% до 49 000 рублей в среднем с учетом выплаты НДФЛ. При этом уровень зарплаты будет отличаться в регионах в различных отраслях. Результаты исследования показали, что половина сотрудников в России получали зарплату более 36 000 рублей в месяц. В отдельных регионах зарплата намного выше среднероссийского уровня. Чаще всего это касается удаленных северных регионов.

В первой половине 2022 года ни в одном из российских субъектов не наблюдалось значительное повышение зарплат.