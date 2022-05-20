Российские читатели больше всего не любят Долорес Амбридж из Гарри Поттера и помещицу из тургеневского рассказа “Муму”. Рейтинг нелюбимых персонажей составили эксперты книжного сервиса “ЛитРес”.

Группа сервиса провела опрос среди пользователей на тему, какие книжные персонажи им наиболее неприятны. 46% заявили, что самым неприятным персонажем считают Долорес Амбридж из Гарри Поттера. На второе место попала старая барыня из повести “Муму”.

На второе место из самых неприятных зарубежных героев попала Белла Свон из саги Стефани Майер “Сумерки”. Ее недолюбливают 29% опрошенных. В тройку нелюбимых лидеров попал еще один герой из Гарри Поттера – Питер Петтигрю, предавший родителей главного героя и перешедший на сторону Темного Лорда.

Среди отечественных персонажей на втором месте оказалась Анна Каренина. Третье место в рейтинге занял персонаж романа Владимира Набокова “Лолита” Гумберт Гумберт.