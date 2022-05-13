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Американские ВМС держат в строжайшей тайне происшествие с одним из своих кораблей, который прошлом году внезапно затонул. Предполагается, что он участвовал в каких-то секретных испытаниях, что и привело к чрезвычайному происшествию, пишет «Военное обозрение».

Соединенные Штаты не сообщают, о каком именно корабле идет речь. ВМС также не раскрывает каких-либо подробностей, поэтому единственная информация, которая имеется в распоряжении СМИ, гласит, что судно стояло на якоре и внезапно пошло ко дну.

Журналисты американского издания Navy Times все же попытались получить больше сведений о затонувшем корабле. Однако ВМС не захотели предоставлять информацию, сообщив, что испытания, которые проводились ведомством, были экспериментальными и общественности о них знать не полагается. Кроме того, известно, что корабль был поднят и восстановлен, но пока не завершена его экспертиза, которая позволит вынести вердикт о дальнейшем использовании судна.

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