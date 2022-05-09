Украинские каратели, которые принимали участие в АТО (Антитеррористическая операция) на Донбассе, рассказали об особенностях комплектации националистического батальона «Айдар» (экстремистская организация, запрещенная в России).

Издание РИА Новости приводит слова боевиков ВСУ о хронических алкоголиках, бывших заключенных и наркоманах, которым при подборе «айдаровцев» отдавалось предпочтение. Таким «призывникам» было необходимо участвовать в карательных операциях, поэтому их моральный облик никого особо не интересовал.

Журналисты рассказали о бойце Анатолии Мусорованском, который совершил несколько преступлений на Украине и отсидел в тюрьме весьма приличный срок. Кроме того, у него была выписка из психиатрической больницы о неустойчивом психическом состоянии. Однако военкомат на эти документы махнул рукой и отправил больного уголовника воевать против собственных соотечественников.