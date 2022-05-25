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Североатлантический альянс не намерен удовлетворять иски жертв бомбардировок Белграда и других сербских городов в 1999 году, так как обладает судебным иммунитетом, заявил адвокат Срджан Алексич.

Он рассказал, что иски успешно подаются с 20 января прошлого года. В начале 2022-го в Высший суд в Белграде было подано еще два иска. Связаны они с использованием во время бомбардировок Сербии боезарядов с обедненным ураном, напоминает РИА Новости.

Алексич намерен продолжать добиваться справедливости вместе со своим партнером – итальянским юристом Тартальей, сумевшим выиграть 260 дел и добиться вступивших в силу решений по каждому из них. Также адвокат имеет большой опыт в защите военнослужащих ВС Италии.

Судебный иммунитет Североатлантический альянс получил в 2005 году при заключении соответствующего соглашения с правительством Сербии.

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