Натовские страны придумали способ обойти Конвенцию Монтрё и направить свои корабли в Черное море, не обостряя отношения с закрывшей проливы Турцией, сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты поясняют, что Анкара не пропускает корабли, которые не приписаны к портам Черного моря. Европа и Североатлантический альянс отлично это понимают, однако у них есть один козырь.

Все дело в том, что причерноморские государства Болгария и Румыния тоже входят в Североатлантический альянс. Не исключено, что именно их боевые корабли и будут задействованы в военно-морской миссии, о старте которой будет заявлено на днях.

Кроме того, Вашингтон и Брюссель могут обратиться к Турции с просьбой отправить в украинский порт Одесса корабли своих ВМС. Как на это отреагирует Анкара, неизвестно, однако она вполне может согласиться, не желая портить отношения с НАТО.