Комик Олег Грюндик в ходе своего выступления во Львове позволил себе не очень удачную шутку, которая стала причиной грандиозного скандала. Артист пошутил о выплатах семьям убитых солдат Вооруженных сил Украины.

Во время своего выступления комик поинтересовался у публики, слышал ли кто-то о компенсациях родственникам погибших украинских военных. Затем он решил продолжить шутку и начал рассуждать о размере компенсации.

Комик заявил: «Семьям погибших ВСУшников компенсируют 15 миллионов гривень, слышали такое? А вы знаете, что их можно потратить только на книги, кинотеатры, спортзал».

Сразу после этого выступления на юмориста обрушился целый шквал угроз и критики. Пользователи Сети шутку не оценили. Многие сошлись во мнении, что комику нужно «начистить помойный рот» и «выписать подсрачник».