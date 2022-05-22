Британские СМИ внимательно наблюдают за боевыми действиями в рамках спецоперации ВС РФ на Украине, ставя особый акцент на бронетанковых сражения, чтобы оценить возможности собственной армии. Они заявляют, что при таких интенсивных боях три танковых полка Королевских ВС с 50 ОБТ в каждом продержаться не больше недели.

Эксперты издания UK Defence Journal подсчитывают уничтоженные на Украине танки и отмечают, что после уничтожения трех первых полков пополнить их будет уже нечем. Даже несмотря на то, что к 2030 году Вооруженные силы страны должны получить около 150 новейших Challenger 3. Их будет достаточно только на два полка, а третий укомплектовать полностью уже не удастся.

Автор публикации заявляет, что командование должно как можно скорее задуматься о покупке новых танков, так как стоящий сейчас на вооружении Challenger 2 даже после глубокой модернизации вряд ли сможет проявить выносливость в интенсивных боевых действиях.