Союзные силы РФ и ДНР стремительно приближаются к Авдеевке, сметая встречающиеся на своем пути отряды украинских неонацистов. Военное ведомства Донецкой народной республики показало на видео, как именно все это происходит.

На опубликованной записи можно увидеть удары по скоплениям техники и живой силы противника с применением буксируемой артиллерийской установки «Гиацинт». Она обеспечивает возможность уничтожать подразделения противника, не оставляя ему ни единого шанса на оказание сопротивления. Неонацисты ВСУ в панике оставляют позиции и уходят вглубь города.

Напомним, что ранее военкор Юрий Котенок заявил, что хотя ВС РФ и захлопнули котел в Авдеевке, но основное поле битвы будет развернуто в Славянске и Краматорске. Сейчас ВСУ превращают эти населенные пункты в две мощные крепости.