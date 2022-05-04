Госдума рассмотрит поправки в Уголовный кодекс РФ, которые ужесточают наказание за обман или мошеннические действия в отношении пенсионеров. Об этом пишет газета “Известия” со ссылкой на депутатов, которые собираются внести в парламент соответствующий законопроект.

Предполагается, что преступления против пожилых людей будут расцениваться, как отягчающие обстоятельства. То есть приговор суда для преступников окажется гораздо строже.

По данным, которые приводит газета, доля жертв мошеннических преступлений остаётся самой высокой именно среди граждан старше 60 лет. В 2021 году среди всех потерпевших около 30% составляли граждане этой возрастной группы.

В основном, пожилые люди становятся жертвами телефонных мошенников, чёрных риэлторов и сомнительных кредитных организаций. Бывают случаи, когда злоумышленники “передают” жертву друг другу – например, предлагают разобраться с обманщиками за плату.