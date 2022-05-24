В Мелитополе над площадью Победы, являющейся главной в городе, уже развевается российский флаг. Триколор сменил Знамя Победы, которое было поднято здесь 1 мая спустя много лет под властью киевского режима.

Мелитополь с населением в 150 тысяч человек – это не единственный город, в котором уже подняты российские флаги. Кроме того, они гордо реют в Херсоне и Днепрорудном, в Бердянске и Волчанске, в Розовке и Новой Каховке, в Казачьих Лагерях, Васильевке и других населенных пунктах юга Украины.

Напомним, что спецоперация ВС РФ продолжается и основные боевые действия сейчас проходят на Донбассе. Так, в 6 часов утра начался штурм Авдеевки, которую ВСУ за восемь лет превратили в настоящую крепость.