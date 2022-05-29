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Над западной частью Черного моря замечен беспилотный аппарат Bayraktar TB2, принадлежащий Турции, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговые порталы. Уточняется, что БПЛА скорее всего вел разведку, наблюдая за находящимися в акватории кораблями.

Узнать, куда именно направлялся ударно-разведывательный турецкий дрон, не удалось, так как он периодически отключал транспондер. Однако учитывая, что БПЛА поднялся на высоту около 6 тысяч метров, можно говорить, что он вел наблюдение за кораблями, находящимися в радиусе более сотни километров.

Напомним, что в январе и феврале текущего года над Черным морем были замечены «Байрактары», которые летели на Украину своим ходом. Таким образом Турция переправляла Киеву дополнительные партии дронов.

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