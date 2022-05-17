В населенном пункте Еленовка, находящемся в непосредственной близости от Донецка, уже начались следственные действия с доставленными туда боевиками батальона «Азов» (запрещен в России). Напомним, что сюда привезли более 200 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен на металлургическом комбинате «Азовсталь».

Впрочем, на Украине слово «плен» находится под запретом. Политики заявляют об «успешной операции по эвакуации» боевиков. Надо признать, что Киев впервые в истории человечества называет капитуляцию успехом.

С боевиками в Еленовке уже беседуют донецкие следователи. Они выясняют, не причастны ли пленники к военным преступлениям, а также вычисляют инструкторов и наемников из стран Североатлантического альянса.

На «Азовстали» все еще остаются главари подразделения «Азов», а также несколько сотен военнослужащих, среди которых морские пехотинцы и пограничники ВСУ.