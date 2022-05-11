В первой группе украинского десанта, пытавшегося высадиться на остров Змеиный при проваленной попытке штурма, находились майор коммандос британской морской пехоты и подполковник КМП США. Оба военнослужащих пропали без вести, рассказал сайт телеканала «Царьград».

Авторы публикации ссылаются на телеграм-канал «Криоген», получивший информацию напрямую из Генштаба ВСУ. Они рассказали, что британскому и американскому офицерам удалось высадиться на остров, но операция сорвалась. После того как ВС РФ затопили десантный катер и уничтожили три вертолета с десантниками, штурмующим пришлось отступать. При этом первая волна уже находилась на Змеином.

Есть предположение, что оба офицера погибли. Но более вероятной версией является их захват в плен. Британия и Соединенные Штаты уже связались с Зеленским и призвали его сделать все возможное, чтобы вызволить морпехов, если они действительно сложили оружие.