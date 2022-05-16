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Инструкторы из США и Польши издевались над украинскими солдатами в Рубежном. Один из бойцов, захваченный в плен рядом с этим населенным пунктом, рассказал, что натовские командиры фактически морили украинцев голодом, заставляя выпрашивать еду у гражданских.

Боец поведал, что поляки, которые руководили обучением на заводе «Заря», устроили дедовщину. Они заставляли солдат стирать свою форму, а также регулярно вынуждали их мыть посуду за всем подразделением. Также польские офицеры, которые питались по нормам отельного довольствия, выдавали украинцам банку тушенки на пять человек. Военнослужащие недоедали, поэтому были вынуждены просить продукты по дворам.

Как только натовские инструкторы узнали о наступлении ВС РФ, они трусливо сбежали из Рубежного, предоставив украинцев самим себе. В итоге те оказались в плену, так как не смогли оказать никакого сопротивления российским подразделениям.

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