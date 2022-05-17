Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о численности боевиков на «Азовстали» на момент их сдачи в плен. Он сообщил, что всего их было около 2,5 тысяч.

Их них 804 человека – это представители националистического полка «Азов» (запрещен в России). 55 боевиков пребывали в тяжелом состоянии из-за ранений. Всего же раненых было 404 военнослужащих ВСУ.

Кроме того, в плену у «азовцев» находились 2 солдата и один офицер российской армии. 200 боевиков были ликвидированы в ходе боев, их тела на «Азовстали» хранились в замороженном состоянии.

Напомним, что по официальным данным Минобороны РФ, 16 мая 265 военнослужащих сдались в плен. Среди них 51 тяжело раненый боец. Все они отправлены в больницу в подконтрольном ДНР Новоазовске. Остальных доставили в Еленовку под Донецком. Этот населенный пункт уже подвергся обстрелу, что указывает на желание Киева уничтожить сдавшихся в плен боевиков.