Портал Avia.Pro рассказал о раритетном образце военной бронетехники, замеченном в распоряжении ВС Украины. Речь идет о командно-штабной машине Р-145БМ1, обнаруженной на одном из видео с места сражений.

Эксперты сообщили, что это одна из наиболее редких машин советского еще производства, которая создана на базе бронетранспортера БТР-60. Главная ее особенность заключается в возможности обеспечивать устойчивую связь сразу в нескольких частотных диапазонах. Успешно использовать ее можно на среднепересеченной местности, поэтому Р-145БМ1 идеально подходит для территории Украины.

Всего таких машин в рабочем состоянии сохранилось не более 20 единиц, отмечают эксперты. Сколько из них имеется в распоряжении ВСУ, сказать трудно, но известно, что есть они и на вооружении других стран бывшего СССР.