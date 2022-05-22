Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал Avia.Pro рассказал о раритетном образце военной бронетехники, замеченном в распоряжении ВС Украины. Речь идет о командно-штабной машине Р-145БМ1, обнаруженной на одном из видео с места сражений.

Эксперты сообщили, что это одна из наиболее редких машин советского еще производства, которая создана на базе бронетранспортера БТР-60. Главная ее особенность заключается в возможности обеспечивать устойчивую связь сразу в нескольких частотных диапазонах. Успешно использовать ее можно на среднепересеченной местности, поэтому Р-145БМ1 идеально подходит для территории Украины.

Всего таких машин в рабочем состоянии сохранилось не более 20 единиц, отмечают эксперты. Сколько из них имеется в распоряжении ВСУ, сказать трудно, но известно, что есть они и на вооружении других стран бывшего СССР.

Вам может понравиться

Эксперт Леонков: ВСУ постоянно меняют тактику транспортировки западного оружия

ВС РФ постоянно уничтожают крупные партии оружия, которые направляются украинским боевикам. Но иногда Киеву все же удается провезти вооружение, так как он постоянно меняет тактику его доставки, рассказал военный эксперт

Военкор “Известий” первым побывал на освобожденной от боевиков ВСУ “Азовстали”

На территории «Азовстали» украинские боевики оборудовали огневые позиции и наблюдательные пункты, рассказал военный корреспондент издания «Известия» Роман Польшаков. Он первым из представителей СМИ посетил оставленный нацистами металлургический комбинат. Корреспондент показал

Артамонов назвал бессмысленными поставки немецких танков “Леопард” на Украину

Даже если немецкие танки «Leopard» будут доставлены в зону боевых действий на Украине, эффективно использовать их ВСУ не смогут, уверен военный эксперт Александр Артамонов. Он пояснил, что у боевиков украинской
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |