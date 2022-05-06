ВС Украины получили оперативно-тактические ракетные комплексы M142 HIMARS, которые кардинальным образом изменят ее возможности в лучшую стороны. Все дело в том, что эти ОТРК способны наносить удары на дистанции в 500 километров, сообщил портал Avia.Pro.

Официальной информации о количестве таких комплексов от Киева не поступало, однако точно известно, что они уже находятся на территории Украины. Так же, как и другие ОТРК – M270 MLRS. Последние были замечены в ходе боевых действий. Их дальность составляет 300 километров.

Эксперты предполагают, что тактические ракетные комплексы США способны взаимодействовать с натовскими самолетами-разведчиками и беспилотной авиацией, которая после длительного перерыва все чаще появляется над Черным морем. Пока неизвестно, получили ли ВСУ также дальнобойные ракеты к этим ОТРК, но исключать такую возможность нельзя. Поэтому и M270 MLRS, и M142 HIMARS автоматически становятся приоритетными целями для российских войск.