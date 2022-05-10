На Украине чуть ли не любой желающий может получить в свое распоряжение переносной зенитно-ракетный комплекс. Соединенные Штаты и их союзники прислали Киеву столько ПЗРК, что их просто некуда девать, сообщил портал Avia.Pro.

Отмечается, что сперва ПЗРК «Стингер» и другие переносные комплексы получали исключительно военнослужащие ВСУ. Однако сейчас их раздают и боевикам территориальной обороны, в которую набирают людей просто с улицы.

Портал опубликовал фотографии белорусского наемника, который записался в украинскую тероборону и сразу стал обладателем переносного зенитно-ракетного комплекса. Единственная деталь – «партизанам» выдают только старые ПЗРК советского образца, такие как «Стрела-2», полученные из ФРГ в качестве военной помощи.

Отсутствие контроля за раздачей ПЗРК может создать Киеву серьезные проблемы. Территориальная оборона действует независимо от ВСУ, поэтому она может совершенно случайно сбивать свои же БПЛА и боевые самолеты. Такие случаи уже фиксировались ранее и вполне могут повториться снова.