В распоряжении украинских боевиков появились гаубицы французского производства CAESAR. Портал Avia.Pro со ссылкой на опубликованную в сети видеозапись отмечает, что ВСУ уже использует это вооружение для нанесения ударов.

На кадрах записи действительно можно идентифицировать французские 155-миллиметровые артиллерийские установки на колесной базе. Это тем более странно, так как украинские официальные источники ничего не сообщали о поставке гаубиц. Вполне вероятно, что их транспортировка осуществлялась в режиме строжайшей секретности.

Авторы портала отмечают, что пока неизвестно, на каком именно направлении ВСУ использовали французскую артиллерию. Ранее они применяли только американские буксируемые установки M777.