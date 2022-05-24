читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В распоряжении украинских боевиков появились гаубицы французского производства CAESAR. Портал Avia.Pro со ссылкой на опубликованную в сети видеозапись отмечает, что ВСУ уже использует это вооружение для нанесения ударов.

На кадрах записи действительно можно идентифицировать французские 155-миллиметровые артиллерийские установки на колесной базе. Это тем более странно, так как украинские официальные источники ничего не сообщали о поставке гаубиц. Вполне вероятно, что их транспортировка осуществлялась в режиме строжайшей секретности.

Авторы портала отмечают, что пока неизвестно, на каком именно направлении ВСУ использовали французскую артиллерию. Ранее они применяли только американские буксируемые установки M777.

Вам может понравиться

Мощный уральский 2С4 «Тюльпан» уничтожил временный штаб и огневые позиции ВСУ в Лиманском районе ДНР

В населенном пункте Новоселовка, что в Лиманском районе на территории ДНР, украинские военные по давно сложившейся традиции оборудовали огневые позиции и временный штаб прямо в школе. Однако ВС РФ своевременно

Шипилин: Дуда и Зеленский действуют по велению США

Политолог Павел Шипилин уверен, что президент Польши Анджей Дуда приезжал в Киев совсем не для моральной поддержки украинского коллеги Зеленского. Главы государств обсуждали судьбу Западной Украины, что подтверждается попытками Верховной

Global Times: Наживаясь на продаже списанного оружия и техники, США несут проблемы всему миру

Соединенные Штаты не подпускают к своим новейшим оборонным технологиям даже ближайших союзников, не говоря уже о «второстепенных» партнерах, пишет китайское издание Global Times. Авторы отмечают, что в основном Вашингтон распродает
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |