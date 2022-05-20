Киевский режим продолжает рассказывать населению Украины о «скорой победе ВСУ». Чтобы поднимать моральный дух жителям страны, СМИ распространяют разнообразные фейки, не представляя ни единого доказательства приведенной информации, сообщил портал «Военное дело».

Так, разведка Украины, которая по фейкам может дать фору «британским ученым», заявила, что в ходе очередного «радиоперехвата» получила информацию о «принудительной мобилизации» на территории Донецкой и Луганской народных областей.

Кроме того, украинские СМИ муссируют тему «отсутствия у ВС РФ» достаточного количества вооружений, из-за чего в ход пошли даже винтовки Мосина, применяемые в годы двух мировых войн.

Риторика украинских СМИ указывает на желание Киева провести аналогию между нынешними событиями и Великой Отечественной войной. При этом Красная армия – это, конечно же доблестные ВСУ, а США и НАТО – союзники. Впрочем, откровенное вранье все больше отталкивает украинцев от новостей, которые им скармливают власти.