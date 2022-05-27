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Сергей Рахманин, представляющий комитет по вопросам обороны и национальной безопасности в Верховной раде Украины, попытался рассказать о тяжелом положении ВСУ на фронте в эфире одного из телеканалов, однако ведущая не дала ему этого сделать, передает РИА Новости.

Она прервала беседу с депутатом, как только он заговорил о нехватке вооружений и о том, что ВСУ не успевают обучиться использованию западных образцов оружия.

«Даже те вооружения, которые сейчас к нам поступают, а это не весь спектр тех видов оружия, которые нам нужны, измеряются что-то единицами, что-то десятками, что-то в лучшем случае сотнями. А наши потери намного больше», – заявил украинский парламентарий.

Он начал говорить о сложном переходе на западные образцы тяжелых вооружений, который займет годы, однако в этот момент ведущая прервала разговор.

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