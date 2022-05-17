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Политологи не исключают, что в Украине может произойти военный переворот. Уже даже названо имя нового лидера. По мнению Марата Баширова, Западу уже стоит забыть о победе киевского режима. Подробности передает “Царьград“.

По словам эксперта, Владимир Зеленский скоро превратится в своеобразную “икону” для украинского общества. А его место может занять главком ВСУ Валерий Залужный. Сейчас его рейтинг в стране стремительно растет.

Сам Залужный постоянно напоминает о себе, он активно участвует в организации гуманитарных проектов. Залужный выступает с критикой действий британцев, включая штурм острова Змеиный. А команда президента, в свою очередь, поддерживает британскую сторону.

Порошенко, Тимошенко и Бойко постепенно ушли в тень, на их места пришли военные во главе с Залужным. Политологи не исключают, что «старая оппозиция» возложит падение ВСУ на Зеленского.

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