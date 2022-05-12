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Администрация Черниговской области запустила процесс подготовки документов для снятия монумента «Три сестры» с учета в качестве памятника регионального значения. После этого его планируют демонтировать, сообщили представители ОГА.

Монумент «Три сестры» расположен в населенном пункте Сеньковка на стыке рубежей Украины, Белоруссии и России. Он представляет собой композицию из трех пилонов, на которых размещены гербы трех государств. Монумент установлен во времена СССР как символ дружбы советских республик.

В областной администрации рассказали, что процедура снятия памятника с учета будет проведена в минимальные сроки, что позволит снести его на законных основаниях.

Напомним, что на Украине снова началась «десоветизация», в рамках которой сносятся памятники и переименовываются улицы, так или иначе связанные с советским периодом в истории или с Россией.

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