Администрация Черниговской области запустила процесс подготовки документов для снятия монумента «Три сестры» с учета в качестве памятника регионального значения. После этого его планируют демонтировать, сообщили представители ОГА.

Монумент «Три сестры» расположен в населенном пункте Сеньковка на стыке рубежей Украины, Белоруссии и России. Он представляет собой композицию из трех пилонов, на которых размещены гербы трех государств. Монумент установлен во времена СССР как символ дружбы советских республик.

В областной администрации рассказали, что процедура снятия памятника с учета будет проведена в минимальные сроки, что позволит снести его на законных основаниях.

Напомним, что на Украине снова началась «десоветизация», в рамках которой сносятся памятники и переименовываются улицы, так или иначе связанные с советским периодом в истории или с Россией.