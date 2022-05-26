На территории “Азовстали” в Мариуполе, где скрывались украинские боевики, был обнаружен морг. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко. Подробности передает “Московский комсомолец“.

В своем Телеграм-канале Руденко написал, что морг был оборудован в одном из цехов металлургического комбината «Азовсталь». В нем националисты держали тела убитых. Руденко написал: «Зрелище не для слабонервных».

Российские военнослужащие и силы ДНР заблокировали украинских боевиков в подвалах “Азовстали” 21 апреля. На территории завода находилась крупнейшая группировка украинских националистов и боевиков ВСУ. Сейчас на территории “Азовстали” российские саперы проводят работы по разминированию.

Бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен российским военным с 16 мая. Уходя с территории металлургического завода, украинские националисты взрывали оружие и боеприпасы.