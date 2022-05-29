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Сериал “Слуга народа”, в котором в главной роли снялся действующий президент Украины Владимир Зеленский (ещё до своего избрания на этот пост), показал крайне низкие рейтинги в Италии. Компания, которая купила права на трансляцию, пересмотрела варианты его дальнейшего показа. Оставшиеся серии будут демонстрировать вне прайм-тайм в течение лета.

Газета Il Fatto Quotidiano, которая пишет об этом, уточняет, что первые серии “Слуги народа”, собрали у телевизоров в Италии всего 3% зрителей. В последствии рейтинг упал до 2%. В общей сложности сериалом заинтересовалось чуть более 100 тысяч человек – для Италии это считается крайне низким показателем популярности телепродукта. К примеру, знаменитый фестиваль в Сан-Ремо смотрят до 10 миллионов телезрителей.

Издание уточняет, что “Слугу народа” будут специально показывать в летнее время, чтобы просто “забить им эфир”. А уже в сентябре на транслирующем его канале вернутся к более популярным шоу.

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