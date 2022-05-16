Портал Avia.Pro уточнил информацию об уничтоженной технике ВСУ, пытавшейся форсировать реку Северский Донец. Появление в Сети более качественных спутниковых снимков позволило разглядеть, что всего за несколько минут ВС РФ уничтожили целых 73 танка и бронетранспортера противника, а не 49, как сообщалось ранее.

Напомним, что разгром украинской техники произошел у населенного пункта Белогоровка. Там ВСУ попытались начать что-то вроде контрнаступления и навели понтонный мост для переброски техники на другой берег. Однако российская артиллерия отработала на «отлично» и отразила атаку в считанные минуты.

На снимках хорошо видно, что часть боевых машины все же успела форсировать реку, однако снаряды и высокоточные ракеты нашли ее и на другом берегу. По мнению экспертов, Киев также понес крупные потери в живой силе, однако официальной информации о количестве погибших и раненых боевиков пока не поступало.