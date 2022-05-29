Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил, в какую сумму бюджету обойдётся повышение пенсий с 1 июня этого года. По его словам, для этого понадобится 600 миллиардов рублей. В дальнейшем, чтобы в полном объёме обеспечить выплаты, в федеральной казне необходимо будет предусмотреть более триллиона рублей ежегодно.

Такие цифры министр финансов привёл в интервью телеканалу “Россия 1”, при этом подчеркнув, что решение поднять пенсии правильное – экономить на таких инициативах не следует. Глава Минфина также уточнил, что у государства есть возможности и ресурсы выплачивать повышенные пенсии.

Ранее о необходимости поднять пенсии по старости на 10%, чтобы помочь гражданам в сложившихся непростых экономических условиях, заявил президент России Владимир Путин. Таким образом, в 2022 году пенсии вырастут примерно на 20% – до этого их индексировали в начале года.

Также на 10% с 1 июня вырастет прожиточный минимум, а с 1 июля на тот же процент – минимальный размер оплаты труда.