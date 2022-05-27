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Город Лиман, который до устроенной Киевом «декоммунизации» назывался Красным Лиманом, находится под контролем союзных сил ДНР и РФ, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Лиман – наш. Противник отходит от группировки «О» на запад и юго-запад. Огрызается по традиции артиллерией. Но это от бессилия», – написал военкор.

Информацию о взятии Лимана подтвердил также военный эксперт Юрий Подоляка, а поздно вечером в четверг появилось официальное ее подтверждение и из Киева.

Советник руководителя ОП Украины Алексей Арестович заявил, что Лиман перешел под контроль российских войск. Также он заявил, что союзные силы действовали максимально грамотно и профессионально

Напомним, что наступление на Красный Лиман осуществлялось штурмовыми батальонами Народной милиции ДНР при поддержке группировки войск «Отважные» ВС РФ.

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