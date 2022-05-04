Более 200 моряков решили покинуть авианосец ВМС США “Джордж Вашингтон”. Причиной стала серия таинственных смертей, которая произошла на судне. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что на авианосце за год погибли семеро членов экипажа. При этом, как утверждают специалисты, четверо из них совершили суицид. Что стало причиной смерти ещё троих человек , не уточняется. В сообщении американского телеканала утверждается, что “Джордж Вашингтон” пользуется дурной славой – за последние несколько лет здесь в результате самоубийств скончались уже как минимум 7 членов экипажа.

По данным ВМС Соединённых Штатов, сейчас авианосец перемещается по плану, который предусматривает, что все желающие сойти с него моряки могут это сделать, оставшись на различных объектах и базах ВМС.

Для расследования инцидентов на судно уже направили специалистов, в том числе и психолога, а также группу быстрого реагирования.