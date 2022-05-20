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В музее Mercedes-Benz в Штутгарте 5 мая прошел аукцион Sotheby’s, главным лотом которого был автомобиль-купе Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut. Эта редчайшая машина вышла на рынок еще в 1955 году.

Торги на аукционе проходили в закрытую, что серьезно ограничило число участников. В основном за уникальный автомобиль боролись коллекционеры и один из них все же стал владельцем заветного лота. Он приобрел машину за 135 миллионов евро (почти 9 миллиардов рублей).

Покупатель Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut установил рекорд и сделал немецкий автомобиль самым дорогим в мире. Ранее рекордным достижением могла похвастаться Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, которую в 2018 году приобрели за 48,4 миллиона долларов (3 млрд рублей по нынешнему курсу). Однако «Мерседес» побил рекорд, а его покупатель пожелал остаться неизвестным.

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