Несколько недель назад прототип Pixel Watch был утерян в ресторане. Но на днях неизвестный попытался продать на eBay смартфон Pixel 7. Об этом сообщают эксперты портала Engadget.

По логотипу на задней крышке гаджета можно понять, что устройство является инженерным образцом. Изображение, которое опубликовал продавец в объявлении, указывает на то, что передняя часть новой модели похожа на Pixel 6. Блок камеры на задней панели имеет два модуля.

Пользователи отметили, что продавца смартфона можно увидеть в отражении. Это свидетельствует о том, что у него был доступ к обеим моделям предстоящей линейки Pixel.

В описании указано, что Pixel 7 работает на основе Android 13, у него 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти. Но объявление провисело недолго. Его закрыли, так как оно “содержало ошибку”.

Pixel 7 и 7 Pro компания Google продемонстрировала на конференции Google I/O. Старт продаж запланирован на осень 2022 года.