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Японские ученые смогли определить, что человеческий мозг быстрее воспринимает неприятные запахи, чем приятные. О своем исследовании они написали статью в издание Ferra.ru.

Для проведения эксперимента были привлечены добровольцы, которые должны были определить свойства десяти разных запахов. При этом проводилась фиксация сигналов в мозге при помощи метода электроэнцефалографии. Полученные данные затем передавались компьютеру для машинного обучения.

Результаты показали, что запахи фиксировались мозгом еще до осознания того, является это запахом тухлого мяса или гнили. Распознавание происходило уже через 300 миллисекунд после появления. А приятные запахи распознавались через 500 миллисекунд.

Японские ученые предположили, что такие особенности работы мозга связаны с процессом эволюции. Таким образом формируется система раннего предупреждения о потенциальных опасностях.

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