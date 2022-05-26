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Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказал о новом эксперименте, который сейчас проводится в Москве. Врачи тестируют цифровую систему, которая будет способна на одном снимке диагностировать сразу ряд патологий.

На официальном сайте мэрии Москвы появилось сообщение: «В рамках нашего эксперимента мы приступаем к внедрению еще одной инновации – комплексных сервисов искусственного интеллекта. Они будут анализировать один КТ-снимок органов грудной клетки сразу на семь патологий».

Также Анастасия Ракова перечислила другие признаки заболеваний, которые теперь можно будет эффективно выявлять с помощью нейросети. Теперь столичные врачи смогут распознавать рак легкого, остеопороз позвоночника, ишемическую болезнь сердца, коронавирусную инфекцию, легочную гипертензию, аневризму грудного отдела аорты, гидроторакс. С помощью новой технологии выявить эти заболевания можно будет в ходе одного исследования.

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