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Родственникам российских военнослужащих, которые попали в плен на Украине, поступают угрозы. Об этом предупредила уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова.

По словам чиновницы, от родственников требуют совершения “противоправных действий” на территории России, чтобы они смогли спасти своих родных.

Москалькова рассказала: «Им угрожают с украинской стороны, звонят с украинских телефонов и понуждают совершать противоправные действия в обмен на жизнь нашего военнослужащего».

Уполномоченный по правам человека сообщила, что по факту угроз она планирует обратиться в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Омбудсмену уже удалось вернуть из плна трех военнослужащих из Челябинской области. Точное число российских военнослужащих, попавших в плен, Министерство обороны пока не называло.

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