В населенном пункте Новоселовка, что в Лиманском районе на территории ДНР, украинские военные по давно сложившейся традиции оборудовали огневые позиции и временный штаб прямо в школе. Однако ВС РФ своевременно обнаружили местоположение опорного пункта и успешно его уничтожили.

Удар по временному штабу был нанесен с применением самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» резерва Верховного Главнокомандования, сообщил портал «Русская весна». Авторы отмечают, что атака была чрезвычайно мощной и позволила мгновенно ликвидировать всех боевиков.

Союзные силы установили контроль над зданием школы, в котором были обнаружены тела националистов. Сейчас они продолжают освобождение населенных пунктов и уверенно продвигаются к Красному Лиману, который все еще контролируют ВСУ.