В ходе российской спецоперации на Украине уничтожен крупный опорный пункт территориальной обороны ВСУ, располагавшийся в поселке Воронеж Сумской области, сообщил портал «Военное обозрение».

Боевики так называемой теробороны выбрали местом для базирования небольшой населенный пункт с численностью населения всего 6000 человек. По приказу командования они устраивали провокации с обстрелами приграничных районов Брянской и Курской областей России, с которыми граничит Шосткинский район.

Местоположение боевиков установила разведка РФ, после чего по зданию, в котором базировалась территориальная оборона, был нанесен мощный удар с воздуха. В результате опорный пункт вместе с затаившимися там бойцами был полностью уничтожен.