читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ходе российской спецоперации на Украине уничтожен крупный опорный пункт территориальной обороны ВСУ, располагавшийся в поселке Воронеж Сумской области, сообщил портал «Военное обозрение».

Боевики так называемой теробороны выбрали местом для базирования небольшой населенный пункт с численностью населения всего 6000 человек. По приказу командования они устраивали провокации с обстрелами приграничных районов Брянской и Курской областей России, с которыми граничит Шосткинский район.

Местоположение боевиков установила разведка РФ, после чего по зданию, в котором базировалась территориальная оборона, был нанесен мощный удар с воздуха. В результате опорный пункт вместе с затаившимися там бойцами был полностью уничтожен.

Вам может понравиться

Американская киностудия, ушедшая из России, неожиданно опубликовала график релизов

Голливудские кинокартины в скором времени всё же могут вернуться в российские кинотеатры. Компания Warner Bros. опубликовала даты показов новых фильмов. Их приводит российский офис Universal, пишет “Бюллетень кинопрокатчика”. Ближайшим релизом

DE: Армии США угрожает ожирение

Вооружённые силы Соединённых Штатов столкнулись с врагом, которого не так-то просто одолеть. Эпидемия ожирения среди американцев снижает боеготовность армии США. Соответствующее исследование опубликовали учёные из Университета Кентукки – пишет издание

RusVesna: Союзные силы РФ и ДНР громят ВСУ, безжалостно уничтожая националистов

Киев продолжает обстреливать Донбасс из «Градов» и артиллерийских установок, но войска РФ и ДНР намерены освободить населенные пункты независимых республик от националистических сил. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 мая – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 11 мая – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 мая – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 мая – ясно, до 20 °C | Королев: погода, 11 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 11 мая – переменная облачность, до 5 °C |