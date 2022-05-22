Найти для ЕС поставщиков газа, которые стали бы альтернативой России, в настоящий момент невозможно, пишет французское издание Monde diplomatique. Авторы публикации отмечают, что возможные варианты либо слишком далеко находятся от Европы, либо имеют морально и физически устаревшие мощности для добычи и транспортировки голубого топлива.

В качестве последних упоминаются Ангола и Нигерия, которые могли бы поставлять газ в Европу, но из-за устаревших мощностей не смогут обеспечивать континент газом в тех же объемах, что и Россия. Тем более, они совершенно не подходят для заключения долгосрочных контрактов.

Журналисты приводят также высказывание Саад бен Шарида аль-Кааби, занимающего в Катаре пост госминистра по энергетике. Он заявил, что на протяжении ближайших 5-7 лет страна не сможет удовлетворить потребности ЕС, у которого нет ни единой разумной альтернативы России.

По словам авторов, данная ситуация играет на руку Соединенным Штатам, которые надеются поставлять в Европу свой сжиженный газ.